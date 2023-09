Procura global de combustíveis fósseis deverá (finalmente) atingir pico antes do final de 2030

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que a procura de petróleo, gás e carvão atinja o seu máximo antes de 2030. “É a primeira vez que se vislumbra um pico de procura para cada combustível nesta década – mais cedo do que muitos previram”, afirma o director-executivo da AIE, Fatih Birol, num artigo de opinião publicado esta terça-feira no jornal Financial Times.

“No sector da energia tradicional, existe um tabu que impede que se afirme que a procura dos três combustíveis fósseis – petróleo, gás e carvão – possa entrar em declínio permanente”, começa por escrever o economista turco, que lidera o principal organismo de controlo da energia a nível mundial. Mas o relatório anual da AIE, o World Energy Outlook, que será publicado no próximo mês, “mostra que o mundo está à beira de um ponto de viragem histórico”, escreve.

Em comunicado publicado também esta terça-feira, Fatih Birol é ainda mais contundente: “Estamos a assistir ao início do fim da era dos combustíveis fósseis e temos de nos preparar para a próxima era. Isto mostra que as políticas climáticas funcionam.”

“Com base apenas nas políticas actuais dos governos de todo o mundo – mesmo sem novas políticas climáticas – a procura de cada um dos três combustíveis fósseis deverá atingir um pico nos próximos anos”, escreve Birol no Financial Times. No ano passado, a AIE previa que a procura por combustíveis fósseis atingiria o seu pico em 2030, mas as projecções do relatório deste ano vão reflectir o impacto da aceleração no sector das energias renováveis nos últimos 12 meses.

Esta “mudança significativa”, afirma o chefe da AIE, é impulsionada pelo “crescimento extraordinário” das tecnologias de energia limpa, desde painéis solares aos veículos eléctricos, mas também pelas “mudanças estruturais na economia chinesa” e pelas “ramificações da crise energética global”.

As tendências globais que serão explanadas no relatório, afirma, são claras: “A electricidade e os combustíveis com baixas emissões, bem como a melhoria da eficiência energética, satisfazem cada vez mais as crescentes necessidades energéticas do mundo”.

As reduções da procura previstas com base nas políticas actuais não são nem de perto nem de longe suficientes para colocar o mundo na via da contenção do aquecimento global a 1,5°C Fatih Birol, AIE

Carvão, petróleo e gás

A procura global de carvão, que se manteve elevada durante a última década, deverá atingir o seu pico nos próximos anos, “com os grandes investimentos a desaparecerem fora da China”, descreve Fatih Birol. Mesmo na China, o maior consumidor de carvão do mundo, “o impressionante crescimento das energias renováveis e da energia nuclear, a par de uma economia mais lenta, apontam para uma diminuição em breve do consumo de carvão”, nota o director-executivo da AIE.

Também o crescimento dos veículos eléctricos em todo o mundo, especialmente na China, “significa que a procura de petróleo está em vias de atingir o seu pico antes de 2030”.

Segundo Birol, está também a chegar ao fim a chamada “Idade de Ouro do Gás”, com a diminuição da procura nas economias avançadas a diminuir no final da década, resultado, entre outros factores, da aceleração do abandono do gás na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A transição, contudo, não será linear, com a procura dos diferentes combustíveis a “variar consideravelmente” consoante as regiões. Espera-se que algumas economias emergentes e em desenvolvimento mantenham o seu consumo, em especial no que respeita ao gás.

O “princípio do fim” da era dos combustíveis fósseis?

Fatih Birol saudou também o contributo que este pico do consumo de combustíveis fósseis dará para “antecipar o pico das emissões globais de gases com efeito de estufa”. “A mudança para sistemas energéticos mais limpos e mais seguros está a acelerar”, descreve, enquanto “os esforços para evitar os piores efeitos das alterações climáticas estão a progredir”.

A transição para as energias limpas pode muito bem acelerar ainda mais através de políticas climáticas mais robustas Fatih Birol, AIE

O líder da AIE deixa, contudo, o alerta: “As reduções da procura previstas com base nas políticas actuais não são nem de perto nem de longe suficientemente acentuadas para colocar o mundo na via da contenção do aquecimento global a 1,5ºC”. Para tal, afirma, é preciso uma “acção política significativamente mais forte e rápida por parte dos governos” para acelerar a transição energética.

E será, de facto, necessário firmeza na acção política para a descarbonização, tendo em conta os desafios à segurança energética e os obstáculos políticos que se colocam, por exemplo, mediante a crise dos preços da energia e a dimensão dos investimentos públicos nas energias renováveis na União Europeia e nos EUA.

Olhando para o copo meio cheio, Fatih Birol afirma que “os decisores têm de ser ágeis” para aproveitar esta onda – “o mundo da energia está a mudar rapidamente e para melhor”. E “a transição para as energias limpas pode muito bem acelerar ainda mais através de políticas climáticas mais robustas”.