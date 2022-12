Crise energética pode ser “um ponto de viragem histórico” para as energias renováveis

A capacidade global de energia renovável deverá duplicar nos próximos cinco anos, impulsionada por preocupações de segurança energética na sequência da invasão russa da Ucrânia, disse esta terça-feira a Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório anual sobre as perspectivas das energias renováveis, a AIE afirmou que a capacidade mundial deverá aumentar em 2.400 gigawatts (GW) - o equivalente a toda a capacidade energética actual da China - para 5.640 GW até 2027.

O aumento é 30% maior do que o crescimento previsto há um ano. Os elevados preços do gás e da energia resultantes de uma crise energética global este ano tornaram as tecnologias de energia renovável mais atraentes.

A Rússia está a perder o mercado europeu de gás natural, com cortes de cerca de 80% desde a invasão da Ucrânia, sendo que a maior parte dos países reduziu ou encerrou esta troca comercial. Contudo, o relatório da AIE clarifica que ainda há dez países da União Europeia a receber combustíveis fósseis da Rússia, independentemente do conflito. Nesta lista, está Portugal, onde, em 2021, 10% do gás natural era proveniente da Rússia.

Por outro lado, Portugal é mencionado no relatório como um exemplo das mudanças comportamentais que estão a contribuir para o crescimento das energias renováveis, devido à legislação que baixa o preço dos transportes públicos.

A maior fonte de electricidade até 2025

O crescimento das energias renováveis está também a ser impulsionado pelos Estados Unidos, pela China e pela Índia, que criaram políticas e reformas de mercado para apoiar a implementação das energias renováveis mais rápido do que anteriormente previsto. Segundo o relatório, a crise energética é um “ponto de viragem histórico rumo a um sistema energético mais limpo e seguro”, que se vai reflectir nas próximas décadas.

“As energias renováveis já se estavam a expandir rapidamente, mas a crise energética global colocou-as numa nova fase extraordinária de crescimento ainda mais rápido à medida que os países procuram capitalizar os seus benefícios em termos de segurança energética”, afirma Fatih Birol, Director Executivo da AIE.

“O mundo vai agregar tanta energia renovável nos próximos cinco anos como nos 20 anos anteriores”, acrescenta.

O relatório afirma que as energias renováveis deverão ser responsáveis por mais de 90% da expansão global de electricidade nos próximos cinco anos, ultrapassando o carvão para se tornar a maior fonte de electricidade global no início de 2025.

A capacidade solar fotovoltaica global está prevista para quase triplicar até 2027, tornando-se a maior fonte de capacidade energética do mundo, enquanto a capacidade eólica está prevista para quase o dobro. Entretanto, a procura de biocombustíveis deverá aumentar em 22% até 2027, segundo o mesmo relatório.