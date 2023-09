Homem e criança de sete anos atingidos por raio em Tondela

O incidente aconteceu enquanto o homem e o rapaz assistiam a uma prova de automobilismo em Cadraço, no concelho de Tondela, distrito de Viseu. As vítimas ficaram gravemente feridas.

Um homem e uma criança de sete anos ficaram gravemente feridos após terem sido atingidos por um raio durante a tempestade, na localidade de Cadraço, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

Ambas as vítimas estavam a assistir a uma prova de automobilismo na Rampa do Caramulo, na localidade de Cadraço, no distrito de Viseu, quando foram atingidas por um raio provocado pela tempestade desta tarde.

O homem foi transportado para o Centro Hospitalar Tondela Viseu. A criança, um rapaz de sete anos, foi conduzida para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

O alerta foi dado às 16h39, tendo mobilizado 16 operacionais apoiados por sete viaturas do INEM, GNR e dos Bombeiros de Campo de Besteiros e Tondela.