Tem havido um grande interesse público nas interações entre orcas (doravante designadas por orcas ibéricas) e embarcações ao longo da costa da Península Ibérica (Espanha e Portugal) e em águas vizinhas. Preocupa-nos que os erros factuais relacionados com estas interações estejam a ser repetidos nos meios de comunicação social, juntamente com uma narrativa – sem base científica ou real – de que os animais estão a atacar agressivamente as embarcações ou a procurar vingança contra os marinheiros. Acreditamos que esta narrativa projeta inadequadamente motivações humanas nestes cetáceos e preocupa-nos que a sua perpetuação conduza a respostas punitivas por parte dos marinheiros ou do público em geral. As orcas mostraram uma grande variedade de comportamentos durante as interações, muitos deles consistentes com um comportamento social lúdico.

Por conseguinte, procuramos esclarecer os factos com base nas provas científicas disponíveis. Grande parte desta informação provém de um artigo revisto por pares publicado na Marine Mammal Science em 2022 por vários signatários desta carta.

As orcas ibéricas estão classificadas na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como Criticamente em Perigo. Esta população pode ter menos de 40 indivíduos. Representam uma subpopulação geograficamente isolada e geneticamente distinta, que se alimenta principalmente de atum-rabilho.

Apesar dos danos causados às embarcações, consideramos que a caraterização das interações como "ataques" é incorreta

Estas interações com embarcações iniciaram-se em julho de 2020. Até à data, foram identificados pelo menos 11 juvenis e quatro fêmeas adultas que participam ativamente ou se limitam a observar as interações. Não há evidências da existência de um "líder" identificável destas interações. Os investigadores atribuíram a estas 15 orcas a designação latina de Gladis e um nome individual: por exemplo Gladis Branca ou Gladis Negra. A Gladis Negra, uma fêmea juvenil – e um dos animais que interagiram inicialmente em 2020 – foi observada com uma laceração na cabeça na primavera de 2020 e uma ferida atrás da barbatana dorsal mais tarde, em 2021. Ambas as lesões são de origem desconhecida.

As interações já registadas variam desde a ausência de contacto com o navio, passando por um contacto ligeiro ou moderado sem danos ou com danos menores para a embarcação, até um contacto significativo com danos graves (impedindo a navegação). A partir da primavera de 2021, afundaram-se pelo menos cinco embarcações na sequência de interações com orcas (3 veleiros e 2 pequenas embarcações de pesca). Os danos graves ocorreram em apenas 20% de todas as interações conhecidas.

Apesar dos danos causados às embarcações, consideramos que a caraterização das interações como "ataques" é incorreta. Embora algumas partes das embarcações apresentem raramente marcas de dentes, os danos predominantes nos lemes e quilhas devem-se a pancadas ou empurrões com a cabeça ou o corpo. As orcas não estão a rasgar os lemes, como fariam se se tratasse de um comportamento de caça. Embora este comportamento possa ser assustador (e dispendioso) do ponto de vista humano, do ponto de vista das orcas, parece ser de alguma forma gratificante.

Sabe-se que as orcas (e outras espécies de golfinhos) noutros locais desenvolvem "modas" culturais (comportamentos novos que persistem e se expandem brevemente numa população – uma analogia poderá ser o das tendências de moda nos humanos), como transportar peixes mortos na cabeça. Embora estas interações com embarcações possam ser um fenómeno semelhante, persistem mais tempo do que o típico comportamento de moda, expandindo-se na população e aumentando o seu impacto. No entanto, é possível que o comportamento, tal como outras “modas”, desapareça tão subitamente como apareceu.

Não devemos castigar a vida selvagem pelo facto de ser selvagem. Temos de manter a cabeça fria quando os animais selvagens exibem um comportamento novo

Exortamos os meios de comunicação social e o público em geral a evitarem projetar narrativas sobre estes animais. Na ausência de mais provas, o público não deve presumir que compreende as motivações das orcas. A orca é uma espécie inteligente e socialmente complexa, e cada população tem a sua própria cultura – diferentes vocalizações (conhecidas como dialetos), preferências de presas, técnicas de caça, até mesmo diferentes estruturas sociais e comportamentos migratórios. As orcas ibéricas estão a exibir um comportamento nunca antes observado com esta consistência entre os cetáceos – mesmo nos dias da caça industrial à baleia a partir de navios e embarcações de madeira, quando se sabia que baleias muito maiores destruíam ou danificavam as embarcações, tais incidentes eram relativamente pouco comuns. A ciência ainda não consegue explicar por que razão as orcas ibéricas estão a ter este comportamento, embora repitamos que é mais provável que esteja relacionado com brincadeira/socialização do que com agressão. No entanto, é infundado e potencialmente prejudicial para os animais afirmar que se trata de vingança por erros passados, ou promover qualquer outra história melodramática.

Quando estamos no mar, estamos no domínio da vida marinha. Não devemos castigar a vida selvagem pelo facto de ser selvagem. Temos de manter a cabeça fria quando os animais selvagens exibem um comportamento novo e temos de fazer um esforço maior para adaptar as nossas próprias ações e comportamentos à presença da vida selvagem. A sobrevivência das espécies com que partilhamos este planeta depende disso.

5","ClassId":1073872969,"Properties":[469775450,"Default",201340122,"2",134233614,"true",469778129,"Default",335572020,"1",201342448,"1",469777841,"Calibri",469777842,"Calibri",469777843,"Calibri",469777844,"Calibri",469769226,"Calibri",335551500,"0",268442635,"24",335559740,"240",201341983,"0",335559739,"0"]}">Assinam:

Os autores forneceram uma tradução segundo o novo acordo ortográfico