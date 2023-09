Falta de casas é “uma pandemia” e crise na habitação é “um maná para a especulação”

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou este sábado que as medidas do Governo para combater a crise na habitação continuam a ser um “maná” para a especulação, que a falta de casas é “uma pandemia” e que o governo vai ter de responder às mobilizações sociais que se estão a preparar e junto das quais o partido avisou já que vai estar ao lado.

À entrada para os debates da tarde no Fórum Socialismo, iniciativa que decorre em Viseu e que marca a rentrée do BE, Mariana Mortágua assumiu que Setembro tem de ser o mês “de todas as decisões”.

“Não há nada nas medidas que o governo tem apresentado que resolva a crise da habitação e insistir em medidas erradas é simplesmente dizer que vai continuar o maná que tem sido o imobiliário e a especulação em Portugal. Esse maná é uma agressão à vida diária de quem trabalha e o salário não chega para pagar a renda ou a prestação ao banco”, afirmou, acrescentando que este é um problema que tem de ser resolvido “já”.

Para Mariana Mortágua, as medidas que o governo apresentou até agora com o pacote Mais Habitação e que regressa dentro de dias ao Parlamento, são uma garantia de que a crise em Portugal vai continuar. “Os alunos que vão entrar agora na universidade, quando as residências estiverem construídas em 2025/26, muitos deles já saíram das universidades. É preciso residências estudantis agora. As pessoas que estão à espera de uma casa para constituir família estão à espera de resolver a sua vida agora. Quem está em casa dos seus pais e quer sair de casa tem um problema agora. Quem está a ser despejado está a ter um problema agora. É preciso respostas agora”, sustentou.

A coordenadora comentou ainda as declarações da ministra da Habitação que este sábado em Évora reconheceu que era preciso aumentar o parque habitacional público em Portugal, mas que “não há uma bala de prata” para os problemas da habitação.

Para Mariana Mortágua, os dados estatísticos desmentem a ministra. “A população residente tem vindo a diminuir ou a aumentar menos que o número de casas, todos nós vemos isso nos sítios onde habitamos. Há especulação a mais, turismo muito intensivo que tira casas para a habitação. Há uma predação dos bancos que fazem com que as pessoas não consigam pagar os juros, há pessoas que estão a ser despejadas para os prédios serem vendidos para hotéis, para servir a uma economia de turismo massificado”, acusou.

É por esta urgência que para Mariana Mortágua Setembro é o mês de todas as decisões que importam ao país. “A habitação é a maior catástrofe, uma pandemia, que arrasta, que puxa para baixo as nossas vidas”, confrontou, para acrescentar que é neste problema que o Bloco se centra nesta rentrée.

“O Bloco sabe o que pode ser feito para resolver a crise da habitação e mobiliza-se para a resolver juntamente com milhares de pessoas que vão confrontar o governo com a falta de habitação”, assegurou a coordenadora, que prometeu ainda apresentar soluções no encerramento do Fórum Socialismo, onde estão cerca de 400 participantes, marcado para este domingo.

Valorização dos professores

Mas para Mariana Mortágua, Setembro é o mês de todas as decisões além da habitação. “Há hospitais que não têm profissionais de saúde para prestar o serviço que precisam. Há alunos que não têm professores porque não há, no sistema público, professores suficientes”, apontou.

A solução para a falta de professores na abertura de mais um ano lectivo passa, na sua opinião, por dar condições a quem trabalha. “Não podemos continuar a exigir que o sistema educativo português seja alimentado por professores com baixos salários e que atravessam o país para dar aulas e sem condições sequer para pagar uma casa. É só quando conseguirmos dar condições a quem trabalha e a quem faz um enorme sacrifício que podemos garantir que não haja mais alunos sem professores como hoje acontece”, concluiu.

Louçã: Relação de Marcelo e Costa são “As Guerras do Alecrim e da Manjerona” Francisco Louçã considera que o episódio do Conselho de Estado entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa são as guerras do “Alecrim e da Manjerona” e que há assuntos mais prementes para serem falados no país. Em Viseu, onde está a participar no Fórum Socialismo que marca a rentrée do Bloco de Esquerda, o ex conselheiro de Estado diz que “olhar para estes episódios folclóricos é perder tempo”. “É uma questão fútil, é uma espécie das guerras de “Alecrim e da Manjerona” em que dois chefes institucionais que são decisivos na vida pública do país - e que estiveram aliados e que hoje são desaliados - têm vindo a alimentar com sucessivos episódios que vão ser todos esquecidos amanhã. Não têm nenhuma importância, são zero”, reforça Francisco Louçã. Para o também comentador político, há problemas que são “fundamentais” serem debatidos. “A carestia, a guerra, uma crise da habitação que cavalga. Lisboa destronou Amesterdão como a cidade mais cara da Europa no preço das casas. Isto é esmagador, o aumento dos juros está a destroçar a vida das pessoas”, sustenta, frisando que tudo o resto “é inútil”. Também à chegada para os debates, que estão a decorrer todo o dia na Escola Superior de Educação de Viseu, Mariana Mortágua disse que não está para “perder um segundo” do seu tempo para comentar “qualquer coisa que não seja como é que se resolve a crise da habitação em Portugal”. A coordenadora encerra a manhã o Fórum Socialismo e promete apresentar soluções.

O Fórum Socialismo, o primeiro com Mariana Mortágua como coordenadora do Bloco de Esquerda, decorre em Viseu com dezenas de debates e centenas de participantes, entre eles fundadores do Partido como Francisco Louçã ou Fernando Rosas. O encerramento acontece no domingo, dia em que a anterior coordenadora do BE, Catarina Martins, vai falar sobre Serviço Nacional de Saúde e Parcerias Público-Privadas.

A abertura, na sexta-feira à noite, foi feita com um debate onde a eurodeputada Marisa Matias, também disse que a crise da habitação é o resultado de políticas que “sempre foram mais dedicadas ao favorecimento da especulação e dos especuladores do que ao reforço do Estado social”.