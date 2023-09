Comprar o material escolar este ano “é escolher entre uns lápis de cor e uma cuvete de frango”

Uma família com dois filhos pode gastar mais de 440€ em material escolar. Pais cortam na qualidade dos produtos para acomodar o aumento do custo de vida. Queixam-se de “gastos invisíveis” na educação.

Com cadernos de argolas coloridos apoiados no braço esquerdo e um estojo novo debaixo de olho, Sara Marques exterioriza o entusiasmo pelo regresso às aulas com a energia com que masca a pastilha. “Esta é a minha parte favorita de voltar à escola”, admite, entre risos. No cesto de compras dos pais, Lucinda e Marco, o material escolar mistura-se com a mercearia. É quase tudo de marca branca no cesto desta família — e só a insistência de Sara poderá convencer os pais a trocarem as sebentas de capa preta por um caderno recarregável “dos novos”. A agenda para o próximo ano lectivo é uma batalha perdida para Sara: o pai sabe que ela nunca o vai usar até ao fim.