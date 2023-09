Ana Gomes condenada a pagar mais de 10 mil euros por chamar “escroque” a Mário Ferreira

Ex-deputada europeia condenada no seguimento de uma acusação particular por difamação agravada apresentada pelo empresário.

A ex-eurodeputada socialista Ana Gomes foi, na tarde desta sexta-feira, condenada a pagar mais de dez mil euros pelo crime de difamação agravada contra o empresário Mário Ferreira. Foi o culminar de um julgamento que começou em Fevereiro de 2022, depois de o empresário da Douro Azul ter apresentado queixa particular contra Ana Gomes, no seguimento de considerações desta feitas em 2019, num programa de televisão e na rede social Twitter (agora X).

Ana Gomes foi condenada a uma multa de 140 dias, à taxa diária de 20 euros, e a pagar uma indemnização de 8 mil euros por danos não patrimoniais a Mário Ferreira. À saída do Tribunal do Bolhão, no Porto, a ex-deputada europeia garantiu que vai recorrer da sentença.

Ana Gomes estava acusada de um crime de difamação agravada, por ter escrito, no Twitter, que Mário Ferreira era um “notório escroque”. A antiga candidata à Presidência da República reagiu assim à presença do primeiro-ministro António Costa no baptismo do paquete MS World Explorer, construído nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) para uma das empresas do universo de Mário Ferreira, a Mystic Invest.

Poucas semanas antes, em Março de 2022, num dos seus habituais comentários na SIC Notícias, Ana Gomes referira-se ao negócio do ferryboat Atlântida, que teve a participação do empresário, como “um esquema completamente corrupto”.

Foi o culminar, à época, de um longo diferendo entre a política e o empresário, marcado em 2016 pela apresentação de uma queixa, por parte de algumas empresas de Mário Ferreira, contra Ana Gomes, por alegada ofensa a organismo, serviço ou pessoa colectiva, precisamente por causa de declarações por ela proferidas, ao Diário de Notícias, sobre a investigação que estava a decorrer à venda do Atlântida. Segundo a própria, a queixa acabaria arquivada.

Desta vez, porém, Mário Ferreira avançou com uma queixa a título individual, acompanhada pelo Ministério Público, por considerar que as declarações de Ana Gomes “ofenderam de forma manifesta a honra e o bom nome” do empresário, “bem como a sua imagem e consideração”. O julgamento decorreu no Juízo Local Criminal do Porto e terminou esta tarde, depois de a data da sentença ter sido várias vezes adiada por causa das greves dos funcionários judiciais.

Disse que não mudaria uma vírgula

No centro de todo o processo está o termo “escroque”, já que o juiz de instrução deixou cair a expressão “criminoso fiscal”, mas durante o julgamento Ana Gomes insistiu que não mudava uma vírgula ao que tinha dito e escrito. Uma tentativa de conciliação entre as partes foi infrutífera.

A ex-eurodeputada insistiu ainda, no decurso do processo, possuir elementos que demonstram a factualidade das considerações tecidas sobre Mário Ferreira, alegando que não as podia apresentar por fazerem parte da investigação da venda do ferryboat Atlântida, estando sujeita ao segredo de justiça. Logo no início do julgamento, Ana Gomes anunciou ainda que apresentara uma participação contra o empresário na Procuradoria Europeia, para que fosse averiguada uma alegada existência de branqueamento de capitais, evasão fiscal e corrupção envolvendo “navios casino” de Mário Ferreira.

A construção do Atlântida foi adjudicada pelo Governo Regional dos Açores aos ENVC, em 2006, após concurso público, mas o processo foi acompanhado por uma série de problemas que levou a uma enorme derrapagem de prazos. O processo foi alvo de um processo-crime aberto em 2013.

No ano seguinte, a Douro Azul comprou o navio por 8,7 milhões e menos de um ano depois foi, de novo, vendido por 17 milhões de euros a uma empresa norueguesa, por via de duas outras empresas, já extintas, que Mário Ferreira criara em Malta. Durante o julgamento, Mário Ferreira acusou Ana Gomes de “perseguição”.