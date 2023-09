Mais de 90 mil alunos teriam professores em falta se aulas começassem agora

Se as aulas tivessem começado esta sexta-feira, seriam mais de 90 mil os alunos que ainda não tinham professor a todas as disciplinas. O cálculo é feito com base nos mais de 1000 horários que estão em oferta de contratação de escola, no final de um dia em que, na reserva de recrutamento, foram colocados mais de 3000 docentes, ficando outros 900 horários por preencher.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt