PS já chumbou medidas de apoio aos jovens semelhantes às anunciadas por Costa

Na rentrée do PS, o primeiro-ministro procurou mostrar que está focado em resolver os problemas dos portugueses, anunciando um conjunto de medidas de apoio aos jovens que será aplicado em 2024. Mas a oposição defendeu que as soluções de António Costa nem respondem aos desafios de fundo, nem são novas, visto que outros partidos apresentaram medidas semelhantes no Parlamento. É o caso das propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2023 do PCP, do PAN, do PSD e do Livre para tornar os passes para os estudantes até aos 23 anos gratuitos e criar cheques-cultura, que ainda no ano passado o PS chumbou.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt