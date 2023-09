Apelo contra uso de peles invade Semana da Moda de Nova Iorque

O desfile da Coach, casa de moda de luxo norte-americana especializada em bolsas, malas e acessórios em couro, foi invadido por três manifestantes, entre os quais um apoiante da PETA e “dois outros defensores dos animais”, informou um comunicado da organização de defesa dos direitos dos animais. O objectivo, explica-se, era “criticar a marca pela sua crueldade para com as vacas e a sua dependência de produtos de couro destrutivos para o ambiente”.

Os manifestantes conseguiram infiltrar-se entre os modelos, tendo uma das participantes percorrido a passerelle coberta de tinta, a simular sangue, com as palavras “Coach leather kills” (O couro da Coach mata) pintadas no corpo. Atrás de si, outra manifestante exibia um cartaz com a mesma frase. Pouco depois, ambas foram escoltadas pela segurança.

“A PETA está a agitar a passerelle da Coach para transmitir a mensagem de que o couro pertence aos anais da história e não às colecções actuais dos designers”, lê-se no comunicado da organização.

A Semana da Moda de Nova Iorque arrancou nesta quinta-feira e decorre até 13 de Setembro. Entre os destaques, o regresso de Ralph Lauren, Jonathan Cohen e 3.1 Phillip Lim à passerelle nova-iorquina.