Casas do Pátio: entre serras, uma lufada de ar fresco com os pés de molho

Quando não há praia, uma pequena piscina chega para refrescar no interior beirão. Entre muros, as Casas do Pátio, em Canas de Senhorim. Logo ali, os passadiços do Mondego, Estrela, Buçaco, Caramulo.

Não se vê vivalma pelo caminho, nem um cão à porta de casa. Ninguém. Quando se percorrem os últimos quilómetros que conduzem a Caldas da Felgueira, na N234, na Rota do Dão, são mais as ruínas e casas para venda do que aquelas que deixam perceber que estão habitadas. Nem um estabelecimento à beira da estrada. Ao sairmos da auto-estrada, é como se fizéssemos um desvio para um Portugal esquecido. A aldeia de Caldas da Felgueira, no concelho de Nelas, surge adiante, na margem direita do rio Mondego, pacata e entorpecida, num enclave entre as serras da Estrela, do Buçaco e do Caramulo.