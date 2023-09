Os “dias verdes” de Guimarães são três e há mais de 50 actividades

Será Guimarães Capital Verde Europeia? Enquanto não se sabe, eis a Green Week, semana verde com epicentro no fim-de-semana de 15 a 17. Inclui: show com 200 drones, Carolina Deslandes ao vivo

A cidade de Guimarães vai receber, entre 15 e 17 de Setembro, a "Green Week", um evento dedicado à sensibilização ambiental e à sustentabilidade, com mais de meia centena de actividades.

A programação foi anunciada durante uma conferência de imprensa esta quarta-feira e é mais uma edição dedicada à sensibilização ambiental e à sustentabilidade, dando, também, destaque à componente cultural.

A menos de um mês para o município ficar a saber se será a próxima Capital Verde Europeia, esta iniciativa assume-se como mais um marco na campanha de Guimarães para alcançar o título", refere a autarquia, em comunicado.

A câmara de Guimarães, distrito de Braga, anuncia mais de cinco dezenas de actividades, espalhadas por diferentes pontos da cidade, com o objectivo de "levar os vimaranenses às ruas para descobrir mais sobre a causa ambiental".

Foto Guimarães é uma das três finalistas no prémio Capital verde Europeia 2025 CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES/DR

"Entre diversas acções e participações, destaque-se a presença do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o concerto da cantora Carolina Deslandes, um Fórum da Juventude - com jovens de organizações locais e que irá contar com a presença do bailarino e cantor Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão - e, ainda, um espectáculo único com 200 drones, que irão "pintar" os céus de Guimarães", adianta o município.

O primeiro dia, sexta-feira, 15 de Setembro, abre com a apresentação do Pacto Climático de Guimarães, com foco na divulgação de alguns dos projectos ambientais e de sustentabilidade em que o município tem trabalhado.

"Às 15:00 terá lugar a abertura da Guimarães "Green Week 2023", seguindo-se a apresentação do Pacto e Contrato Climático de Guimarães, no âmbito da Missão 100 Cidades 2030. Também o mais recente projecto Bairro C - Compromisso Carbono Zero, será alvo de destaque", lê-se no comunicado.

Ainda nessa tarde, a apresentadora Catarina Furtado irá moderar uma mesa-redonda sobre o tema "As cidades e acção climática", com a presença do ministro do Ambiente e Acção Climática, do presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança (PS), do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, António Cunha, e de José Manuel Ribeiro, elemento do Comité das Regiões da União Europeia.

Pelas 22h30, o palco "Green Week" receberá o concerto de Carolina Deslandes.

"Uma das actividades mais esperadas acontece, ainda, neste primeiro dia e será necessário "olhar para o céu" para apreciar o Eco Show - um espectáculo único com 200 drones -, que tem início às 22h. Já no palco "Kids", irá acontecer a apresentação de "Bzzingo Polinizadores", às 21:30, e o palco "Green Coreto" contará com a presença do DJ I'm Marante, às 00h. Além de todas estas actividades, e durante os três dias da iniciativa, haverá, também, espaço para os visitantes passarem pelo mercadinho e pelo espaço de restauração, actividades e empresas", refere a autarquia.

Os jovens e as crianças estarão em destaque na programação do segundo dia, que será preenchido com diversas iniciativas para os mais novos.

No domingo, terceiro e último dia, estão agendadas actividades espalhadas pela cidade de Guimarães, para toda a família.