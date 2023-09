Rui Rio candidato a Belém? Falar disso agora é “queimar uma hipótese”

Núcleo duro do ex-líder do PSD tem insistido para que se candidate à Presidência da República. Rui Rio regista, vai participando em almoços e jantares restritos, mas mantém recato sobre o tema.

Apoiantes fiéis a Rui Rio e sectores da sociedade civil têm vindo a insistir com o ex-líder do PSD para que pondere uma candidatura à Presidência da República, em 2026, mas o social-democrata que deu três vitórias seguidas ao partido ao conquistar a presidência da Câmara do Porto mantém o silêncio sobre o tema, como o fez no passado, quando o seu nome foi apontado para disputar as presidenciais de 2016.