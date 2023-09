Há mais um passadiço: o de Loures começa na ponte sem nome e acompanha o Tejo

Praticamente um mês depois de ter terminado a Jornada Mundial da Juventude, o Parque Tejo volta nesta quinta-feira para a primeira linha noticiosa. E para as gentes do Concelho de Loures será um dia de festa: vai ser inaugurado o vulgarmente chamado passadiço de Loures. Um acontecimento que terá honras de Estado já que contará com a presença do Presidente da República e do ministro do Ambiente e da Acção Climática.

