“Está a ficar bonito, mas não acredito que mantenham tudo assim por muito tempo”

A 100 dias da Jornada Mundial da Juventude 2023, as obras correm a bom ritmo. Na foz do Trancão, ganha forma um novo parque verde. Mas há quem tema a futura decadência do espaço.

Contemplando a superfície do antigo aterro sanitário de Beirolas, situado numa faixa de terreno junto ao local onde o rio Trancão conflui no Tejo, e que havia sido requalificada aquando da Expo’98, José Santos observa mais uma mudança naquela paisagem, que tão bem conhece, com a mesma naturalidade de quem examina as inevitáveis alterações numa longa e diversificada biografia.