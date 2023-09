Edição comemorativa dos 30 anos de In Utero dos Nirvana reúne 53 inéditos

A edição comemorativa dos 30 anos de In Utero, o terceiro álbum de estúdio dos Nirvana, vai contar com 53 inéditos gravados ao vivo, e chegará ao mercado no próximo dia 27 de Outubro, anunciou esta quarta-feira o site oficial da banda.

As músicas inéditas vêm do espectáculo Live At Los Angeles, de 1993, e do último concerto do grupo na sua cidade natal, Live in Seattle, gravado em 1994, conforme os dados publicados no site, que se mantém activo.

O material foi reconstruído a partir de gravações preservadas pelo engenheiro de som Jack Endino, produtor do primeiro álbum da banda liderada por Kurt Cobain, Bleach (1989).

A nova edição de In Utero reúne assim um total de 72 músicas, entre as quais também há gravações ao vivo de concertos em Roma, Springfield e Nova Iorque, além de incluir uma nova mistura das 12 canções do álbum original, feita por Bob Weston, engenheiro de som do terceiro disco de estúdio dos Nirvana, juntamente com Steve Albini.

Haverá ainda uma edição especial em vinil, que inclui oito LP, além de materiais alusivos à banda.

In Utero, com títulos como Pennyroyal tea e Heart-shaped box, foi lançado em 21 de Setembro de 1993 e rapidamente chegou ao primeiro lugar da tabela Billboard 200, repetindo o sucesso de Nevermind, em 1991.

Este foi o derradeiro álbum dos Nirvana, antecedendo a morte de Kurt Cobain em 1994.

À dissolução da banda, sucederam-se novos projectos do baixista Krist Novoselic (Giants in the Trees) e do baterista Dave Grohl (Foo Fighters).