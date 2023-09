Há lobos a mais? UE cede a pressão e vai rever o estatuto de conservação dos lobos

A União Europeia vai rever o estatuto de conservação dos lobos, algo que grupos de pressão dos agricultores e dos caçadores reclamam há bastante tempo, em resultado da recuperação desta espécie em vários países europeus.

“A concentração de alcateias em algumas regiões da Europa tornou-se um perigo real para o gado e potencialmente também para os seres humanos. Apelo às autoridades locais e nacionais para que actuem onde seja necessário. A actual legislação europeia já lhes permite fazer isso”, declarou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Este é um tema caro da Von der Leyen, pois em Setembro do ano passado um lobo introduziu-se na quinta da família, no Norte da Alemanha, e matou o seu pónei Dolly.

A Comissão está a lançar um convite a “comunidades locais, cientistas e todas as partes interessadas a submeterem dados actualizados até 22 de Setembro sobre a população de lobos e o seu impacto”, diz um comunicado. Podem fazê-lo através do e-mail ec-wolf-data-collection@ec.europa.eu .

“Com base nos dados recolhidos, a Comissão vai elaborar uma proposta para modificar, onde for apropriado, o estatuto de protecção do lobo na UE e introduzir, se for necessário, maior flexibilidade, tendo em vista a evolução desta espécie”, diz a comunicação.

Protegidos pela Directiva Habitats

Depois de a população de lobos na Europa ter descido ao nível mais baixo em meados do século XX, nos últimos 50 anos estes grandes carnívoros têm demonstrado uma grande capacidade de recuperação. São protegidos na UE ao abrigo da Directiva Habitats, de 1992, que proíbe a captura ou morte deliberada de lobos selvagens

Na última década, a população de lobos terá aumentado 25%, segundo uma avaliação de 2022 do comité permanente da Convenção sobre a Conservação da Vida Selvagem e Habitats Selvagens Europeia. Segundo este relatório, haverá cerca de 19 mil lobos no território geográfico europeu, excluindo a Bielorrússia e a Rússia. Consequentemente, diz o documento, “a espécie qualifica-se ao nível europeu como de menor preocupação”.

A população de lobos na Península Ibérica é de cerca de 2500 indivíduos, sobretudo na regiºao Noroeste e Centro da Península, tanto em Portugal como Espanha. Estão agora a expandir-se para o Sul de Espanha e para os Pirenéus, diz este relatório, disponível no site da Iniciativa para a Europa sobre os Grandes Carnívoros, um grupo de especialistas da União Internacional para a Conservação da Natureza.

Ministros do Ambiente (como o português, Duarte Cordeiro) e organizações ambientalistas têm defendido o estatuto de protecção dos lobos, argumentando que continua a ser uma espécie ameaçada e que, se deixar de ser protegida, a sua recuperação pode estar comprometida.

Os ambientalistas têm defendido que em vez de se alterar a legislação para permitir matar lobos, os agricultores e criadores de gado deviam ser encorajados a tomar medidas preventivas de ataques, como colocar redes electrificadas.

“Grandes predadores são um dos nossos melhores aliados para combater as alterações climáticas, a desflorestação e a perda de biodiversidade”, alertou Enrique Perez, secretário da Aliança Europeia para a Conservação do Lobo, em declarações ao site da Euronews. “Não devemos ter a percepção de que há um conflito ou um problema”, acrescentou.

PPE a pensar em eleições

Mas é exactamente como um conflito que organizações como a Copa-Cogeca, a maior organização de defesa dos interesses dos agricultores europeus, tem representado a situação, apelando a “uma gestão flexível” das populações de lobos. Os grupos que representam os caçadores responsabilizam os lobos pela diminuição de caça.

No entanto, reduzir as populações de lobos poderia permitir aumentar as de algumas espécies como o javali, que têm crescido muitíssimo nos últimos anos, provocando estragos na agricultura.

O Partido Popular Europeu (PPE), de direita, onde é originária Von der Leyen, tem feito soar alarmes sobre o número de lobos, e posiciona-se como defensor dos interesses dos agricultores e comunidades rurais, já a pensar nas eleições para europeias de 2024. Sinal disso foi a grande oposição que montou à aprovação pelo Parlamento Europeu, em Junho, da Lei do Restauro da Natureza.

Em Novembro passado, o Parlamento Europeu, onde a maioria é do PPE, em que apelava à Comissão Europeia para que apoiasse o sector agrícola, permitindo maior flexibilidade para proteger o gado de ataques de grandes carnívoros.

O clima em torno do lobo é visível em vários países europeus, onde crescem as intenções de caçá-lo. E em alguns locais têm aparecido animais mutilados – como no caso das duas cabeças de lobo que foram deixadas à porta da Câmara Municipal de Ponga (Astúrias), em Espanha, em Maio.