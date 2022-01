Marcos viveu 12 anos entre lobos, mas os seus predadores foram humanos

“Foi o dia em que tive mais medo na minha vida, mas também foi o mais feliz.” Na sala de sua casa, Marcos Rodríguez Pantoja recorda o momento da infância em que uma loba o encontrou a dormir com a ninhada dela no covil. De tanto contar o episódio, o septuagenário já o faz no ritmo dos grandes narradores, mesmo os analfabetos como ele. “Acordou-me com uma bofetada. Tentei sair, mas à entrada estava o macho-alfa, com um cervo morto para alimentar as crias.” O rapaz ficou atento, aprendera que não podemos tirar os olhos de um lobo que nos observa. “Agachei-me contra a rocha e aleijei-me muito nas costas.” A loba cortou a carne e um dos filhotes foi comer o seu bocado junto do intruso, que como tinha ainda mais fome do que medo lhe roubou o petisco. Habituado a narrar para crianças, Marcos infantiliza o relato: “O lobito disse mamã, papá, ele tirou-me a chicha! Veio a loba e… zás!, tirou-me a carne com a pata.” Na altura, não se riu como agora; ficou em lágrimas, a comer com os olhos. A loba acercou-lhe outro naco, mas o menino já não se atreveu a tocar-lhe. Ela empurrou a comida até ele atender e pegar “devagarinho”. Devorou tudo e, com o rosto cheio de restos de carne e sangue, viu a loba aproximar-se. “Deu-me de comer e agora come-me a mim”, pensou. “Ela abriu a boca, tirou a língua e limpou-me a cara.” Depois, começou a roçar-se. “Queria dar-me carinho, algo que eu precisava, pois nunca mo tinham dado.” A criança abraçou o lombo do animal e pousou a cabeça no seu pescoço peludo.