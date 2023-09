Linha de Alta Velocidade: o contribuinte-mexilhão

Com a mais do que expectável anuência da Agência Portuguesa para o Ambiente (APA) ao projecto da linha de alta velocidade (LAV) Porto Lisboa, compete-nos, na qualidade de movimento cívico, expressar a nossa total discordância com este projecto, não obstante termos consciência quer do desinvestimento reiterado na ferrovia em prol da rodovia, quer da importância da alta velocidade ferroviária no contexto europeu. Relembramos que em relação ao pretendido pelo dono de obra, pago com dinheiro do erário a empresas privadas que realizaram o estudo de impacte ambiental, a APA “atreveu-se”, tão-somente, a alterar em relação às suas pretensões um pequeno traçado no concelho de Ovar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt