Souto de Moura sobre torre do mercado da Time Out no Porto: “Já se viu uma girafa baixa?”

As barreiras levantadas pela UNESCO e pelo Icomos, seu organismo consultivo para o património, de nada valeram. A obra do mercado da Time Out na estação de São Bento, no Porto, já arrancou e a sua torre, que foi considerada “intrusiva” pelo Icomos, já está concluída: terá 21 metros, quase mais três do que os inicialmente previstos. Souto de Moura, o arquitecto responsável pelo projecto, não considera excessivo: “Mal era se não aumentasse, até ficou baixa. Ou se faz ou não se faz. Já se viu uma girafa baixa? Não. E não se pode dizer que seja muito alta.”

