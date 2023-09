Festival na Companhia das Lezírias promove protecção da águia-de-bonelli

A Companhia das Lezírias (CL) e o Espaço de Observação e Visitação de Aves (EVOA) acolhem, nos dias 9 e 10 de Setembro, a primeira edição do Festival LxAquila. Uma iniciativa organizada pela CL em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), onde a importância a preservação da águia-de-bonelli na Área Metropolitana de Lisboa estará especialmente em foco. O programa inclui sessões de observação, workshops, debates e actividades lúdico-pedagógicas para os mais novos.

A águia-de-bonelli é, segundo a SPEA, “a mais pequena e discreta das três grandes águias que ocorrem em Portugal”. Também conhecida por águia-perdigueira, “é uma espécie geralmente esquiva”, mas nesta região do Ribatejo e da Área Metropolitana de Lisboa “vive excepcionalmente perto das pessoas, o que a deixa especialmente vulnerável”, sublinha a SPEA.

O Festival LxAquila pretende “oferecer oportunidades variadas para conhecer estas aves majestosas, mas pouco comuns e ameaçadas, e descobrir como protegê-las”. É organizado no âmbito do projecto LIFE LxAquila, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e co-financiado pelo programa europeu LIFE. Idealizado com o objectivo de “juntar comunidades locais, autoridades e especialistas para proteger as águias-perdigueiras (ou águias-de-bonelli) na Área Metropolitana de Lisboa”, o LIFE LxAquila envolve mais de uma dúzia de parceiros, incluindo as câmaras municipais de Alenquer, Loures, Mafra, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, a Companhia das Lezírias, a E-Redes, a Guarda Nacional Republicana, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a Parques de Sintra, a Sociedad Española de Ornitologia e a Tapada Nacional de Mafra. Envolve, também, actividades de sensibilização nas escolas e junto da comunidade em geral e medidas de protecção de locais de nidificação, de melhoramento das populações de presas e de prevenção de crimes ambientais, entre outras.

O Festival LxAquila decorrerá nos espaços da Companhia das Lezírias (concelhos de Benavente e Vila Franca de Xira), com sessões de observação de aves no EVOA, workshops de identificação de rapinas e anilhagem de aves e uma demonstração de como os cães da GNR detectam situações de uso ilegal de veneno (que ameaça muitas espécies selvagens). Os participantes poderão, também, “conhecer as acções desenvolvidas no terreno para proteger a águia-de-bonelli, desde a gestão sustentável do território ao fomento de presas como o coelho-bravo”.

O programa integra, igualmente, mesas redondas dedicadas aos temas “Alterações climáticas, e agora? Caminhos para uma gestão sustentável” (dia 9) e “Educação Ambiental num mundo em mudança” (dia 10). Os participantes “serão também convidados a voar como águias, através de uma experiência de realidade virtual”, e para os mais novos haverá o espaço Ninho das Águias, com teatro, hora do conto e actividades lúdico-pedagógicas para crianças dos quatro aos 12 anos.