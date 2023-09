Teatro Nacional São João terá em 2024 a dotação orçamental “mais elevada de sempre”

Foi com um elogio ao teatro, em geral e no particular, que o presidente do conselho de administração do Teatro Nacional São João (TNSJ), Pedro Sobrado, deu o tiro de partida, esta manhã, da apresentação do menu para os primeiros quatro meses da temporada 2023-2024 da instituição portuense, que arranca em dose dupla já entre os próximos dias 11 e 17: primeiro com O Canto do Cisne, de Anton Tchékhov, encenação do director da casa, Nuno Cardoso, para a veterana companhia portuense Seiva Trupe; a seguir com a co-produção internacional As Areias do Imperador, projecto do moçambicano Victor de Oliveira a partir do romance homónimo de Mia Couto, que representa mais um capítulo do trabalho do São João com os países de língua portuguesa.

Pegando em Elogio do Teatro, entrevista ao filósofo francês Alain Badiou por Nicolas Truong que dá corpo ao novo título da colecção Empilhadora, um dos braços do cada vez mais robusto projecto editorial do TNSJ, Pedro Sobrado assinalou que, neste início de temporada, a instituição à qual preside desde 2018 “quer tomar como boa” a afirmação de Badiou de que o público do teatro “é potencialmente toda a gente”. E (auto)elogiou também as recentes conquistas do TNSJ, destacando a progressão orçamental de que o teatro tem beneficiado desde 2018.

A dotação orçamental que o Ministério da Cultura (MC) atribuirá ao São João em 2024 é “a mais elevada de sempre”: 6,2 milhões de euros, o que sinaliza um aumento superior a 25% face à indemnização compensatória (ou seja, o financiamento directo do Estado) recebida no ano em que Sobrado assumiu o cargo. “Entre 2018 e 2023, a dotação orçamental do TNSJ cresceu mais de 1,3 milhões”, disse os jornalistas, apontando outros números que atestam como as coisas andam a correr bem para o TNSJ.

A programação artística do próximo ano está orçamentada em 1,35 milhões de euros, um incremento de 50% face a 2018, permitindo concretizar “por completo” o eixo da produção própria da casa sem penalizar o papel da instituição enquanto co-produtora. Já o investimento na contratação de actores e actrizes teve um crescimento na ordem dos 90%, e alcançará, em 2024, os 420 mil euros – ainda assim, nota o responsável, é preciso “contratar mais e pagar melhor a quem se contrata”.

A outra área em que se registou “um real impacto” do reforço progressivo do financiamento do Estado foi “a estrutura salarial”, observa Pedro Sobrado. Houve uma subida na ordem dos 20% (meio milhão de euros), mais uma vez em comparação com 2018, o que se traduz, segundo o presidente do conselho de administração, no plano de “valorização remuneratória mais abrangente de sempre” da instituição. Em 2024, os custos com pessoal vão corresponder a três milhões de euros, enquanto em 2018 representavam 2,45 milhões.

Pedro Sobrado fez questão de assinalar que o actual conforto financeiro do TNSJ não pode ser confundido com desafogo orçamental. “A nossa ambição no cumprimento de uma missão de serviço público teatral não está em conformidade com os bens financeiros disponíveis, mas é importante reconhecer o impacto altamente favorável do incremento do financiamento público.”

Este balanço quantitativo, que passou ainda pela apresentação, em vídeo, de um sumário dos principais resultados da actividade e de público da temporada 2022/23 (ao todo, o TNSJ registou 82.734 espectadores, incluindo digressões, e 204 récitas de 50 espectáculos), foi também uma maneira de Pedro Sobrado dar provas do seu currículo a quatro meses do final do mandato. Ao PÚBLICO, confirmou que, legalmente, este seu segundo mandato poderá ser renovado por mais cinco anos, mas não disse se tem interesse ou não em continuar. “É uma questão que o Ministério da Cultura terá todo o gosto em responder e esclarecer”, afirmou.