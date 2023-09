Ensino superior: número de vagas para a 2.ª fase é o menor dos últimos seis anos

Há menos de 10 mil vagas disponíveis na 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, cujo prazo de candidaturas termina esta terça-feira. Desde pelo menos 2018 que não havia tão poucos lugares ainda por preencher nas universidades e politécnicos públicos nesta altura do período de ingresso, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). A tutela relaciona essa realidade com o facto de mais alunos terem ficado colocados nas suas primeiras opções na 1.ª fase.

