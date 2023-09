Rui Moreira deixa sobrevivência do Stop nas mãos dos proprietários

A Câmara do Porto já tinha avançado na sexta-feira que o futuro próximo do Centro Comercial Stop passará pelo encerramento das salas de ensaio dos mais de 500 músicos que as frequentam. E, nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho Municipal de Segurança, nos Paços do Concelho, Rui Moreira reafirmou a mesma posição. O autarca avança que a decisão se afigura inevitável, perante o relatório já divulgado de inspecção feita ao edifício pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), embora seja um parecer elaborado pelos serviços jurídicos camarários que sugira o encerramento do imóvel. Os avisos aos proprietários e aos músicos para desocuparem o espaço vão seguir nos próximos dias. Moreira diz que o edifício só não fecha se as patologias identificadas forem corrigidas no imediato pelos proprietários. Entretanto, alguns músicos do Stop lançaram uma petição online, que apela à manutenção do funcionamento do espaço.

