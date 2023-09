Fisco ainda não avaliou as barragens do Douro para calcular o IMI

Primeira avaliação ainda não ocorreu e, mais tarde, a concessionária ainda pode reclamar ou pedir uma segunda apreciação. Prazos apertados até ao fim do ano põem em risco a cobrança do IMI de 2019.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ainda não avaliou as seis barragens do Douro Internacional que a EDP vendeu em 2020 a um consórcio francês liderado pela eléctrica francesa Engie por 2200 milhões para poder avançar com a cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).