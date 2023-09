5G: Huawei Portugal contesta deliberação da comissão de segurança na justiça

A Huawei Portugal entrou com uma acção administrativa contra a deliberação sobre equipamentos 5G da Comissão de Avaliação de Segurança, com o objectivo de salvaguardar os seus direitos legais, confirmou hoje à Lusa fonte oficial da tecnológica chinesa.

"A Huawei Portugal apresentou uma acção administrativa no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa contra a deliberação 1/2023 e documentos relacionados relativos aos equipamentos 5G, emitidos pela Comissão de Avaliação de Segurança", afirmou fonte oficial, numa resposta por escrito à Lusa.

Em Maio, a Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC), divulgou uma deliberação sobre o "alto risco" para a segurança das redes e de serviços 5G do uso de equipamentos de fornecedores que, entre outros critérios, sejam de fora da UE, NATO ou OCDE e que "o ordenamento jurídico do país em que está domiciliado" ou ligado "permita que o Governo exerça controlo, interferência ou pressão sobre as suas actividades a operar em países terceiros".

A deliberação de 23 de Maio do CSSC não menciona nem países nem empresas específicas, mas a ZTE e a Huawei, que há muito estão na berlinda quer pela oposição frontal dos Estados Unidos da América (EUA) e Reino Unido, quer pelos instrumentos europeus criados para aferir os riscos de cibersegurança, como a “tool box” aprovada em 2020, cabem na descrição.

Em Portugal, os operadores têm afirmado que não há tecnologia chinesa nos centros nevrálgicos das suas redes – o chamado core, no qual se assegura a conectividade e a gestão de todos os sistemas, e que é, por isso, a parte mais sensível da rede e aquela onde um potencial ataque ou recolha de dados sensíveis teria maior impacto, noticiou já o PÚBLICO. Segundo as informações dadas pelas empresas, a Vodafone recorreu à norte-americana Mavenir, e a Nos e a Altice (que assinou em 2018 um protocolo com a Huawei para o desenvolvimento do 5G) à finlandesa Nokia.