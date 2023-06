Bruxelas aperta cerco à Huawei e Portugal confirma “preocupações de segurança”

No mesmo dia em que surgia a notícia de que a Europa poderá vir a tornar obrigatória a exclusão de empresas como a Huawei do desenvolvimento das redes da quinta geração móvel, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, afirmava, numa conferência de imprensa, que expulsar a Huawei do 5G será uma “violação inequívoca dos princípios da economia de mercado, do livre comércio e da concorrência justa”.

