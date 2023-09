Woody Allen, e a morte? “É um mau negócio. A única coisa que podemos fazer é não pensar nela”

Um filme "écrit et réalisé" por Woody Allen: Coup de Chance. Escrito, na verdade, para actores americanos, aos quais cabe interpretar um casal de expatriados em Paris, foi reescrito ("apenas mudanças triviais", diz o cineasta) quando apareceu dinheiro europeu para o produzir e filmar em Paris. E em francês. Começa agora a mostrar-se na Europa, acompanhando uma digressão do Woody-clarinetista com a New Orleans Jazz Band que o levará também, nos próximos dias 13 e 14, ao Porto e a Lisboa, respectivamente (com o bónus de uma conferência de imprensa na Cinemateca Portuguesa, enquadrando a exibição da obra-prima Manhattan). E foi para dar início a essa marcha triunfal que se estreou mundialmente no Festival de Veneza, fora de concurso, reabilitando as ovações de entusiasmo a um autor ameaçado de cancelamento nos Estados Unidos, onde se mantém a sombra da acusação de abuso sexual mantida pela filha adoptiva Dylan Farrow. Ainda se podem ouvir, afinal, numa sala de cinema. E em declarações entusiasmadas como esta: "É o melhor Woody Allen desde...". Desde quando, desde que filme, desde que ano? Ninguém sabe. O que caiu no goto foi o reencontro.

