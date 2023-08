Woody Allen e Ricardo Araújo Pereira juntam-se na Cinemateca num encontro de “gravidade zero”

Conversa antecipa a reposição de Manhattan e terá lugar no intervalo dos concertos que o também clarinetista dará, a 13 e 14 de Setembro, no Porto e em Lisboa, com a New Orleans Jazz Band.

Já sabíamos que Woody Allen regressaria aos palcos portugueses no próximo mês de Setembro, com a sua New Orleans Jazz Band: no dia 13, no Super Bock Arena/Pavilhão Rosa Mota, no Porto; no dia seguinte no Campo Pequeno, em Lisboa. E agora ficámos a saber, esta terça-feira, que a visita do realizador-actor-argumentista norte-americano, mais considerado na Europa do que no seu país natal, vai estar também, a 14 de Setembro, na Cinemateca Portuguesa, para uma conversa de “gravidade zero” – título do evento – com Ricardo Araújo Pereira.

O anúncio consta da página oficial da Cinemateca, que juntará ao encontro do humorista português com Woody Allen a exibição (mais uma) de um dos seus filmes mais aclamados de sempre, Manhattan (1979).

Ao contrário do que acontece com os palcos portugueses da música – que o clarinetista já pisou por três ocasiões, entre o Estoril e Lisboa, em 2004, 2005 e 2017 –, esta será a primeira vez que o realizador e actor, com 87 anos, visitará a Cinemateca. Fá-lo-á a acompanhar a reposição de um filme “inadjectivável”, que, nota o comunicado da instituição de Lisboa, o apresenta “no expoente máximo da sua linguagem, no papel de um escritor neurótico às voltas com as suas igualmente neuróticas relações amorosas na sua Nova Iorque de sempre”.

O regresso à Europa de Woody Allen acontece também no mês em que, uma vez mais, fará no Velho Continente – concretamente, no Festival de Veneza – a estreia mundial de um novo filme, integralmente rodado na capital francesa (depois de Meia-Noite em Paris, 2011).

Intitulado Coup de Chance (Golpe de Sorte), e com um elenco também maioritariamente francês – Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud e Niels Schneider –, dramatiza o reencontro de uma mulher com um velho colega de colégio, que virá pôr em causa a aparente felicidade da sua relação conjugal.

Na Sala M. Félix Ribeiro da Cinemateca, a conversa (em inglês) de Woody Allen com Ricardo Araújo Pereira, marcada para as 15h – e promovida numa colaboração da editora Almedina com o festival literário Folio –, terá entrada livre, mediante o levantamento prévio dos bilhetes.