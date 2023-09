Mafra acolhe Congresso Mundial do Carrilhão em 2026

Encontro terá direcção artística de Abel Chaves e focar-se-á no tema da música automática, “processo musical que inspirou o carrilhão moderno”.

Mafra vai receber em 2026 o Congresso Mundial do Carrilhão, anunciou esta segunda-feira o município, após ver viabilizada a sua candidatura pela Federação Mundial do Carrilhão.

A candidatura foi submetida à Assembleia Geral da Federação Mundial do Carrilhão no último congresso, que decorreu de 24 a 31 de Agosto, em Utrecht (Países Baixos).

O congresso em Mafra, que terá a direcção artística de Abel Chaves, vai "focar o tema da música automática, processo musical que inspirou o carrilhão moderno, assim como debater a problemática da conservação e manutenção do carrilhão, com o contributo de musicólogos, campanologistas e carrilhanistas".

O programa contempla apresentações temáticas, workshops, visitas especializadas e concertos.

Os dois carrilhões e os 119 sinos do Palácio Nacional de Mafra, repartidos por sinos das horas, da liturgia e dos carrilhões, constituem o maior conjunto sineiro do mundo, sendo, a par dos seis órgãos históricos e da biblioteca, o património mais importante do Palácio Nacional de Mafra, classificado como Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em Julho de 2019.

Estima-se que os sinos mais pesados tenham 12 toneladas.

O conjunto sineiro, que esteve 20 anos sem tocar por falta de obras e chegou a constar da lista dos "sete sítios mais ameaçados na Europa" compilada pelo movimento de salvaguarda do património Europa Nostra, foi sujeito a obras de restauro que terminaram em 2020, num investimento de 1,7 milhões de euros.

Além dos carrilhões de Mafra, o Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão, sediado em Constância, possui um carrilhão itinerante, composto por 63 sinos, pesando um total de cerca de sete toneladas.