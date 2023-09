Descentralização na saúde: três quartos das autarquias assinaram autos, mas ainda faltam mais de 40

O complexo processo de assinatura de autos de transferência de competências na área da saúde para as autarquias avançou em Agosto com maior rapidez e o ministro da Saúde está convencido de que vai chegar ao final deste mês com acordos firmados com “pelo menos 191 municípios”. Este é o universo mínimo para “cumprir a meta acordada com a União Europeia” na descentralização na área da saúde, assume Manuel Pizarro.

