Com garantias de que o PCP é a alternativa “confiável”, Raimundo pede “mais partido”

O secretário-geral do PCP apelou à mobilização no encerramento do comício da 47ª edição da Festa do Avante!

Foi com uma forte chuva a cair sobre os milhares de visitantes da Festa do Avante! que Paulo Raimundo encerrou o comício da rentrée política dos comunistas, a sua primeira enquanto secretário-geral. Contra o Governo PS das “contas certas” que “desacertam as nossas vidas”, Raimundo quis dar prova de que o PCP é a alternativa “confiável” e de que “está destinado a crescer” através da intensificação da "luta".

“Podem decretar-nos todas as sentenças, mas um partido assim, dos e ao serviço de todos os trabalhadores, tal como revela esta festa, um partido assim está destinado, isso sim, a crescer, a alargar e a reforçar-se”, afirmou, no final de um longo discurso, em que apelou aos militantes que se "mobilizem" e se liguem "ainda mais à vida".

Criticando "a política do Governo PS, apoiado no essencial por PSD, CDS, Chega e IL, submissos que estão todos ao euro, às imposições da União Europeia e ao cutelo das 'contas certas'", que "desacertam e de que maneira as nossas vidas", o líder do PCP quis marcar que "não estamos perante nenhuma inevitabilidade", mas sim "opções de classe".

"A única inevitabilidade é a luta", afirmou, com promessas de mobilização já nos próximos tempos pelo Serviço Nacional de Saúde e a habitação.

A Festa do Avante! arrancou esta sexta-feira e termina este domingo.