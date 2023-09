Avante!: uma festa de olhos postos em Paulo Raimundo

O secretário-geral do PCP estreia-se este domingo como líder do partido na Festa do Avante! com intenções de mostrar que o PCP é alternativa e mobilizar.

É talvez a “maior festa da cultura portuguesa” e é precisamente pela cultura que a maioria das pessoas, algumas das quais alheias ao PCP, se dirige à Quinta da Atalaia, no Seixal, para a Festa do Avante!. No segundo dia da rentrée política dos comunistas, que arrancou esta sexta-feira, é nos concertos, nas bancas de rifas e de comida regional, nas exposições ou nas oficinas de crianças que os milhares de visitantes da festa se concentram. Mas internamente é no comício onde Paulo Raimundo se vai estrear como secretário-geral do partido este domingo que os olhos estão postos.