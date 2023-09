“Geringonça” em Lisboa? Livre e CPL concordam, PCP e BE não se comprometem

Com as eleições autárquicas a aproximarem-se, o PS admitiu formar uma coligação de esquerda em Lisboa para disputar as eleições com o PSD que, actualmente, lidera a autarquia coligado com o CDS. Resta saber se os restantes partidos irão a jogo. Ao PÚBLICO, o Livre e o Cidadãos por Lisboa mostram-se favoráveis a renovar o entendimento que têm com o PS. Já PCP, BE, PEV e PAN consideram que ainda é cedo para discutir a possibilidade. Mas, a colocar-se, vários partidos já têm exigências a fazer aos socialistas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt