Fundo Azul não descola. Pagamentos em 2023 representam 8% do orçamentado

O orçamento inscrito para o Fundo Azul em 2023 é de 32 milhões de euros, mas, a quatro meses do fim do ano, só foram pagos 2,6 milhões. Gestão do Fundo vai passar para a Secretaria-Geral da Economia.

A “profunda revisão legislativa” do Fundo Azul, anunciada em Julho de 2021 pelo então ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, na sequência de uma investigação do PÚBLICO sobre o “calvário” da aprovação de projectos e as “cativações”, não surtiu efeito. O que levou o Governo a publicar, no passado mês de Agosto, uma nova alteração à gestão do fundo, até aqui na alçada da Direcção-Geral de Política do Mar (DGPM), passando-a agora para a Secretaria-Geral da Economia.