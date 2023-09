Dois turistas abatidos a tiro ao entrar por engano em águas argelinas

Dois turistas foram esta sexta-feira abatidos a tiro pela guarda costeira da Argélia, momentos depois de terem entrado por engano nas águas territoriais daquel país quando andavam de jet ski. Os turistas de dupla nacionalidade franco-marroquina passavam férias em Marrocos e tinham partido da estância balnear de Saïdia.

A guarda costeira argelina deteve ainda um terceiro membro do grupo. O indivíduo já terá sido presente a um juiz. Um quarto elemento do grupo conseguiu voltar a Marrocos em segurança, noticia a AFP. "Perdemo-nos e continuámos até nos encontrarmos na Argélia", explicou Mohamed Kissi, que acrescentou que os jet skis ficaram sem combustível.

Kissi refere que o grupo só soube que estava em águas argelinas quando uma embarcação da guarda costeira os abordou a tiro. "Graças a Deus não fui atingido, mas o meu irmão e o meu amigo morreram", diz. O sobrevivente diz que o irmão procurou dialogar com as autoridades mas acabou por ser baleado. "Prenderam o meu amigo. O meu irmão e o meu amigo foram atingidos com cinco balas. O meu outro amigo foi atingido por uma bala", afirma.

Kissi tentou regressar a Saïdia a nado e acabou por ser resgatado pela Marinha marroquina.

Os familiares de Kissi querem levar o caso aos tribunais internacionais.

A fronteira entre Marrocos e a Argélia encontram-se encerradas desde 1994 devido à tensão política e militar entre as duas nações, desavindas em torno da questão do Sara Ocidental e por acusações mútuas de apoio a movimentos armados.