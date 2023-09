A vindima está feita e os Corvos de Lisboa prometem qualidade

Lisboa já fez a sua vindima. Cerca de 100 homens e mulheres de idades variadas, desde crianças a reformados, voluntariam-se para, nesta quinta e sexta-feira, colherem as uvas plantadas nos pouco mais de dois hectares da Quinta da Garça, no bairro de Marvila e com vista para as pistas Aeroporto Humberto Delgado. Uma parceria entre a autarquia alfacinha e a Casa Santos Lima que este ano deverá render cerca de 20 mil garrafas de branco e tinto da marca Corvos de Lisboa.

