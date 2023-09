Tufão Saola deixa Macau e Hong Kong em alerta máximo

O super tufão Saola está a dirigir-se à costa sudoeste da China, ameaçando Hong Kong, a província chinesa vizinha de Guangong e Macau, onde o nível de alerta para ciclones tropicais subiu de 3 para 8, o terceiro mais elevado, e prevê-se que suba para 9, às 23h locais (16h de Lisboa), segundo os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) macaenses. É ainda possível que seja emitido o aviso n.º 10 durante o dia de amanhã.

Hong Kong e Macau utilizam uma escala de alertas de 1, 3, 8, 9 e 10 para classificar estes fenómenos climáticos tendo em conta a intensidade dos ventos. Em Macau, esperavam-se ventos com velocidades entre os 63 km/h e 117 km/h, e rajadas de cerca de 180 km/h, no que a China diz que pode ser um dos cinco tufões mais fortes a atingir o cantão altamente povoado de Guangdong desde 1949. Segundo a Lusa, Macau encontra-se em estado de prevenção imediata e registou um ferido e quase 150 pessoas a procurarem refúgio nos centros de acolhimento de emergência.

Os serviços meteorológicos chineses prevêem que o Saola chegue a terra na linha de costa entre as cidades de Huidong e Taishan. Hong Kong e Macau ficam no centro dessa faixa de terra, diz a Reuters.

O tufão Saola pode atingir ventos com uma velocidade superior a 200 km por hora, e espera-se que chegue a terra esta sexta-feira à noite ou sábado de madrugada.

Inundações

Foi emitido um alerta de maré de tempestade vermelho em Macau por causa do Saola, entre as 2h e as 6h de Macau (mais sete horas que em Portugal continental), o que significa que se prevê que o nível de água acima do pavimento atinja valores entre 1,5 e 2,5 metros, causando inundações, lê-se no portal do Governo da Região Administrativa Especial da República Popular da China.

Em Hong Kong, prevê-se que a maré de tempestade possa atingir até três metros acima do normal, diz a Reuters.

Como medida de precaução, foi encerrada a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que liga os dois territórios, diz a agência noticiosa.

Foram ainda cancelados todos os voos em Hong Kong até às 3h (hora de Lisboa) de sábado, disse a Cathay Pacific, a companhia aérea de bandeira desta cidade centro financeiro asiático. Mais de 300 pessoas estavam no aeroporto por causa do cancelamento de cerca de 460 voos, diz a Reuters.

Foto A passagem do Saola pelas Filipinas fez pelo menos 48 mil deslocados BERNIE SIPIN DELA CRUZ/EPA

Várias cidades encerraram comércio, escolas e mercados financeiros – indicações que também foram dadas em Macau, onde o início do ano escolar, previsto para 1 de Setembro, foi adiado, diz a Radio France Internationale.

Na província de Guangdong, foram suspensos os serviços ferroviários até às 11h de sábado (hora portuguesa), enquanto a cidade de Shenzhen, com mais de 17 milhões de habitantes, fechou escolas e suspendeu e encerrou mercados financeiros, comércio e outros serviços, com o aviso de que poderia estar sujeita a ventos destruidores até sábado. Foi também suspenso o tráfego aéreo.

A central nuclear de Taishan, em Guangdong, cessou operações ao ar livre e transferiu materiais vulneráveis, e colocou os trabalhadores do serviço de emergência em alerta, diz a Reuters.

A passagem do Saola pelo extremo Norte das Filipinas obrigou à retirada de 48 mil pessoas.

Os problemas causados pelos ciclones são mais ou menos graves dependendo do tempo que passem sobre terra firme, disse à Reuters o climatólogo Shao Sun, da Universidade da Califórnia em Irvine.

Para explicar, usou o exemplo da tempestade tropical Rumbia em 2018, que provocou 53 mortos e danificou 32.246 casas na China, provocando estragos avaliados em 5360 milhões de dólares (4931 milhões de dólares): “Apesar de ter uma intensidade moderada, teve uma duração excepcionalmente longa, um total de 132 horas, e passou mais de três dias sobre o território da China continental”.