Supertufão Saola ameaça Macau com inundações

As autoridades de Macau alertaram esta quinta-feira a população para o risco de inundações e para o impacto de ventos fortes da passagem do supertufão Saola pelo território. Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) macaenses estão a monitorizar o avanço do Saola e está previsto que hoje às 23h (14h em Portugal continental) seja emitido o aviso n.º 3, passando a aviso n.º 8 “entre a tarde e noite do dia 1” (madrugada e manhã em Portugal).

Hong Kong e Macau utilizam uma escala de alertas de 1, 3, 8, 9 e 10 para classificar estes fenómenos climáticos tendo em conta a intensidade dos ventos, no caso do ciclone tropical que avança a caminho de Macau, tudo depende se no seu percurso toca ou não terra. Se tocar terra, perderá intensidade; se se mantiver ao longo da costa, as consequências serão mais graves.

“Nesse cenário, vai afectar muito Macau e pode ser perigoso”, afirmou o director dos SMG, Ivan Leong, citado pela Lusa. Se o pior cenário se concretiza, “o desastre meteorológico pode ocorrer muito rápido”.

“A categoria do Saola continua a manter-se no nível de supertufão”, lê-se no site dos SMG. “De acordo com as presentes previsões, espera-se que o sistema entre no raio de 300 km de Macau no início da manhã de amanhã (dia 1)”.

“Embora a circulação deste sistema seja relativamente pequena”, haverá intensificação do vento, com probabilidade de trovoadas e chuvas, por vezes muito fortes. É provável que seja emitido o alerta amarelo (com vagas acima de um metro) ainda pela sobreposição da maré com as chuvas durante o dia de sexta-feira, o que poderá provocar inundações nas zonas baixas do território. E que seja emitido o alerta laranja (nível da água do mar superior a dois metros) para a noite de sexta-feira.

De qualquer maneira, o Saola, embora classificado como supertufão não alcançará a dimensão dos grandes tufões que atingiram Macau em 2017 e 2018. Em 2017, a passagem do Hato, o pior em mais de 50 anos, fez dez mortos e 240 feridos. No ano seguinte, o Mangkhut causou 40 feridos e graves inundações.