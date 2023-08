Num vídeo gravado poucos antes de morrer, Prigozhin fala sobre a sua segurança

Yevgeny Prigozhin ​(Ievgueni Prigojin na transliteração portuguesa) surge num novo vídeo, divulgado após a sua morte, em que aborda as ameaças de que era alvo.

“Para todos os que estão a discutir se estou vivo ou não, e como estou. Neste momento, estamos no fim-de-semana da segunda quinzena de Agosto de 2023. Estou em África”, disse Prigozhin no vídeo publicado pelo canal do Telegram Grey Zone, ligado ao Grupo Wagner.

“Então, para quem gosta de falar sobre a minha aniquilação, a minha vida privada, quanto ganho ou qualquer outra coisa: está tudo bem”, acrescentou.

A Reuters não conseguiu verificar o local ou a data do vídeo, que foi filmado no interior de um veículo que estava em movimento. A roupa camuflada e o chapéu, bem como o relógio na mão direita, parecem ser os mesmos que surgem noutro vídeo, divulgado a 21 de Agosto, no qual Prigozhin alegou estar em África.

A referência ao "fim-de-semana" revela que o vídeo poderá ter sido gravado a 19 ou 20 de Agosto, ou seja, três ou quatro dias antes da queda do avião, a 23 de Agosto, que provocou a morte de 10 pessoas, incluindo a sua.

Embora o Grupo Wagner tenha lutado ao lado das forças russas na Ucrânia, Prigozhin afastara-se recentemente do Kremlin e liderara uma rebelião contra a cúpula militar russa no final de Junho.

O Kremlin tem repetidamente desmentido quaisquer acusações sobre o alegado envolvimento do Presidente russo, Vladimir Putin, na morte de Prigozhin, qualificando-as como uma "mentira absoluta" e relembrando que está em curso uma investigação à queda do aparelho. O funeral do líder do grupo Wagner realizou-se na terça-feira, em São Petersburgo.