O caminho para Moscovo: uma cronologia da rebelião do grupo Wagner

O grupo Wagner iniciou uma “marcha pela justiça” em direcção a Moscovo contra os líderes militares russos, este sábado, que foi suspensa no mesmo dia. A revolta afectou a autoridade do Kremlin.

A Rússia mergulhou numa crise quando o líder do maior exército mercenário do país, Yevgeniy Prigozhin (Ievgueni Prigojin na versão portuguesa), declarou que iria derrubar a liderança militar do Kremlin. Prigozhin, que dirige o grupo Wagner, uma empresa militar privada que tem estado a apoiar a invasão da Ucrânia, anunciou que as forças russas tinham atacado um campo do grupo na Ucrânia. Afirmou ter mobilizado 25.000 combatentes do grupo para marcharem contra a elite militar em Moscovo e apelou às tropas russas para se juntarem a ele.