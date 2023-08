Qatargate”: Polícia belga encontra 280 mil euros em dinheiro em casa de filho de eurodeputada

Marie Arena é suspeita na investigação do esquema de corrupção no Parlamento Europeu. Em Janeiro, a eurodeputada belga demitiu-se da presidência da subcomissão de Direitos Humanos.

A polícia belga encontrou 280 mil euros em dinheiro durante buscas à casa do filho da eurodeputada Marie Arena, revelou o jornal Le Soir. A operação está integrada nas investigações ao escândalo de corrupção conhecido como "Qatargate".

As buscas em casa de Ugo Lemaire, um empresário de 32 anos no ramo da comercialização legal de cannabis, decorreram no mês passado e ocorreram depois de operações na casa de Arena, segundo o mesmo jornal.

As autoridades dizem não conhecer a origem do dinheiro encontrado e estão a averiguar se está relacionado com o esquema de corrupção que é investigado desde Dezembro do ano passado.

Marie Arena, eurodeputada belga pertencente à bancada socialista do Parlamento Europeu, tem sido frequentemente associada ao ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, um dos principais suspeitos do "Qatargate". Em Janeiro, a eurodeputada demitiu-se da presidência da subcomissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu depois de ser alvo de algumas acusações de colegas e jornalistas.

O "Qatargate" abalou as estruturas do Parlamento Europeu, tornando-se no caso de corrupção mais grave a afectar as instituições da União Europeia. O caso eclodiu com a detenção, a 9 de Dezembro, da eurodeputada grega Eva Kaili, uma das vice-presidentes do PE, sob suspeita de corrupção.

A polícia descobriu um esquema em que Kaili recebia dinheiro a troco da utilização da sua posição política para beneficiar os interesses do Governo do Qatar. Para além da eurodeputada socialista e de Panzeri, foram detidos o companheiro de Kaili, Francesco Giorgi, que trabalhava como assessor parlamentar e Nicolo Figa-Talamanca, director de uma organização não-governamental de defesa do Estado de direito.

O eurodeputado belga Marc Tarabella, também do grupo dos Socialistas e Democratas, chegou a ser detido em Fevereiro para interrogatório.

Durante as investigações posteriores foram encontrados pela polícia belga mais de 1,5 milhões de euros em dinheiro em várias casas e gabinetes.