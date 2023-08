Alfa Romeo recuperou uma lenda. 33 Stradale está de volta como um fuoriserie

O novo Alfa Romeo 33 Stradale acaba de ser revelado, nesta quarta-feira, em Arese (Itália), no museu dedicado aos feitos da marca, sinalizando que o emblema está empenhado em respeitar a história ao mesmo tempo que olha com esperança para o futuro.

O novo 33 Stradale é, garante a marca, “uma reinterpretação rigorosa e respeitadora das características estilísticas do 33 Stradale de 1967”, ao mesmo tempo que “assume o papel de manifesto da Alfa Romeo e antecipa alguns pormenores do futuro da empresa”, que integra o conglomerado Stellantis.

Foto Alfa Romeo

Esta aventura em forma de coupé de dois lugares tem série limitada (a 33, todas já com dono) e representa um regresso da Alfa Romeo ao mundo dos automóveis fuoriserie (construído à medida), mas homologado para a estrada.

"Com o novo 33 Stradale, queríamos criar algo que estivesse à altura do nosso passado, que servisse a marca e que deixasse orgulhoso o público Alfisti", explica o CEO da marca, Jean-Philippe Imparato, que deixa a promessa: "Este é o primeiro automóvel fuoriserie da marca desde 1969 e prometo que não será o último."

Construído à mão na Carrozzeria Touring Superleggera, cada automóvel, explica-se em comunicado, foi concebido para ser “uma obra de arte única e irrepetível”, contando com a "Bottega", uma equipa de profissionais, entre designers, engenheiros e historiadores, que envolve os clientes desde o início. Ou seja, o cliente está envolvido na concepção do seu modelo, tendo até a opção de "assinar" o número do chassis. E é de esperar que esta abordagem venha a fazer parte da essência Alfa Romeo, com o lançamento de edições limitadas exclusivas.

, Alfa Romeo,Alfa Romeo Alfa Romeo MAXSAROTTO Fotogaleria , Alfa Romeo,Alfa Romeo

Beleza escultural

Não é difícil olhar para o novo 33 Stradale e pensar no histórico modelo de 1967. A beleza escultural foi adoptada para o presente e enriquecida com os elementos de design da nova linguagem de estilo da Alfa Romeo, criando um corpo de “equilíbrio perfeito entre proporções, volumes e processamento das superfícies”.

A dianteira tem um volume musculado, o perfil é dinâmico e esguio, com portas com abertura em borboleta e duas grandes entradas de ar laterais, enquanto a traseira truncada remete para o mundo do desporto automóvel.

Por dentro, voltamos a recordar o carro dos anos de 1960, com uma aposta no minimalismo, sem descurar a elegância e muito menos comprometer a experiência do condutor: o cockpit foi concebido com o objectivo de minimizar os componentes que poderiam causar distracção.

Os interiores estão disponíveis em dois níveis de acabamento: Tributo e Alfa Corse. O tablier e o túnel central, inspirados na aviação, utilizam materiais como o alumínio, a fibra de carbono, a pele e a alcantara, ao passo que os bancos reinterpretam os do seu antecessor, garantindo, dizem, conforto e ergonomia.

Alfa Romeo Alfa Romeo MAXSAROTTO MAXSAROTTO Fotogaleria Alfa Romeo

Condução desportiva

A experiência de condução promete ser muito próxima a que se teria num veículo de competição, “sem comprometer o conforto e a segurança de utilização”. Para tal, o novo 33 Stradale conta com suspensão de braços duplos com amortecedores activos e apoia-se nas evoluções do motor V6 2.9 litros e da transmissão automática ZF.

A nova edição especial da Alfa Romeo pode ser equipada com um motor V6 biturbo com mais de 620cv ou pode vir associada a uma configuração BEV com mais de 750cv. A sua velocidade máxima é de 333 km/h e a aceleração dos 0 aos 100 km/h é feita em menos de três segundos. E a travagem não será um problema, graças ao sistema de travagem Alfa Romeo Brake-By-Wire e os travões de carbono-cerâmica da Brembo. A 100 km/h, explica-se, serão necessários apenas 33m para parar o carro.

De referir ainda que a afinação do automóvel será apoiada pelo piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas na lendária pista de Balocco, trazendo assim a experiência da disciplina máxima do mundo da competição para a condução quotidiana e assegurando o inconfundível comportamento da Alfa Romeo. Um mimo para alfistas.