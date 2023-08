Guerreiro foi para casa mais cedo na “festa” Kaden Groves

Sete “grandes voltas”, quatro abandonos – entre os quais nas últimas três corridas no ciclismo de topo. É este o registo infeliz de Rúben Guerreiro, português que continua com má fortuna quando lhe pedem para competir entre a nata do ciclismo.

O trepador da Movistar não alinhou nesta quarta-feira na etapa 5 da Vuelta, depois da queda na etapa anterior. É a terceira “grande volta” seguida que não conclui devido a azares deste tipo, depois de abandonos no Tour – neste ano e em 2022.

Guerreiro, que poderia ser uma das boas ajudas para Enric Mas, tem uma lesão na clavícula e deixa assim a equipa refém também de um bom “caça-etapas” ou mesmo de alguém para se “atirar” à camisola da montanha.

Groves outra vez

Sem Guerreiro, a etapa 5 não teve grandes motivos de interesse – menos ainda do que a quarta, que já tinha sido globalmente desinteressante.

A única subida do dia, de baixa dificuldade, não trouxe nada de relevante à corrida e o dia fez-se com uma fuga condenada ao fracasso – nem os próprios aventureiros teriam esperanças fortes de terem sucesso.

O pelotão controlou a fuga à distância, mantendo-a sempre numa diferença fácil de anular, quando assim entendesse.

Deixaram-no para 32 quilómetros da meta, quando o fugitivo já era um só – Sepúlveda, que nem esteve na fuga inicial, mas acabou por aventurar-se em busca dos pontos para a camisola da montanha.

Depois de um sprint intermédio no qual Remco Evenepoel foi buscar seis segundos de bonificação – o único entre os favoritos ao triunfo que conseguiu ganhar algo – houve, como se esperava, final ao sprint, que foi ganho pelo australiano Kaden Groves, que bisou, (nada de surpreendente, porque é o melhor sprinter em prova), à frente de Filippo Ganna (algo bastante surpreendente).

O italiano, que não é um velocista, foi sprintar no final, possivelmente numa conjugação de falta de resultados na temporada com a parca qualidade dos velocistas nesta Vuelta.

Entre os principais favoritos ao triunfo na prova não se passou nada de relevante, sem perdas de tempo entre os voltistas mais renomados.

Para esta quinta-feira está desenhada uma etapa com alguma animação prevista. Haverá três subidas, a última das quais de primeira categoria, e deverá haver tête-à-tête entre os principais candidatos ao triunfo na Vuelta.