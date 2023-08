Kaden Groves levou a Espanha o que tinha trazido de Itália

Kaden Groves venceu nesta terça-feira a quarta etapa da Volta a Espanha, na chegada a Tarragona, levando para a prova espanhola o que tinha trazido de Itália, no Giro: capacidade de sprintar e vencer numa "grande volta".

O australiano da Alpecin bateu Juan Sebastián Molano e Edward Theus, num final rápido que não teve Bryan Coquard na luta, afastado numa queda nos quilómetros finais.

Se alguém esperava nesta terça-feira uma boa propaganda ao ciclismo saiu desiludido. A etapa entre Andorra e Tarragona foi globalmente aborrecida, com uma longa fase plana e três pequenas subidas sem relevância. A fuga do dia, com três aventureiros, esteve sempre condenada ao fracasso e foram “abafados” pelo pelotão a 20 quilómetros da meta.

Para acabar, houve um final em pelotão compacto – o único momento de animação num dia desenhado para os corredores com um pedalar mais “pesado” e capazes de altas velocidades ao sprint.

Este não era ainda assim, um final totalmente plano, algo que dava esperança a puncheurs capazes de sprintar em grupos reduzidos e pequenas elevações.

O final era ainda bastante técnico, com cinco rotundas e várias curvas, algo que sugeria problemas com quedas e incidentes – que existiram, uma delas no meio do pelotão, que levou vários ciclistas ao asfalto, entre os quais Bryan Coquard.

A Alpecin, que trabalhou todo o dia para o sprint de Kaden Groves, construiu o “comboio” para o seu velocista sem se importar com os incidentes e o ciclista bateu Molano depois do ataque à distância do ciclista da Emirates.

Entre os favoritos ao triunfo na Vuelta houve um pequeno corte que permitiu a Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Enric Mas ganharem quatro segundos a todos os outros. Nada de decisivo, mas que pode vir a ter importância mais à frente.

Para esta quarta-feira está desenhada mais uma etapa sem grandes dificuldades, ideal para mais um final em sprint.