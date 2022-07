Está difícil a Volta a França de Rúben Guerreiro. Em apenas três dias, o português já conseguiu somar um contra-relógio modesto, sentir a dureza do asfalto, colocar em carne viva em várias partes do corpo, desentender-se – inclusivamente a nível físico – com um adversário (que foi multado) e segurar a “lanterna vermelha” da Volta a França.