Adegas dos Vinhos Verdes de portas abertas e com “experiências tailor-made

O Dia de Portas Abertas volta a animar o Minho com 14 produtores da Rota dos Vinhos Verdes a abrirem as suas quintas e adegas a quem queira passar “um dia diferente no campo”. É sábado, 2 de Setembro.

São 14 as quintas e produtores que este ano aderem ao Dia de Portas Abertas, que acontece na Região dos Vinhos Verdes desde 2019, sempre no primeiro sábado de Setembro. Todas as quintas terão acesso gratuito no próximo dia 2, mas há actividades específicas que são pagas. Entre as 10h e as 19h, cada um dos espaços terá uma "experiência tailor-made [feita à medida]" com a qual receberá os visitantes, naquele que "não é um evento de massas", mas antes um dia "em que as pessoas têm uma atenção especial", explica Dora Simões.

"O Dia de Portas Abertas é já uma actividade com tradição na Região dos Vinhos Verdes e este ano terá então 14 adegas da Rota dos Vinhos Verdes [que no total tem 31 aderentes] com diferentes actividades à volta do vinho, desde um passeio em comboio turístico a um piquenique na vinha, passando pela participação na própria vindima ou no processo produtivo", concretiza a presidente da Comissão de Viticultura.

Dependendo se existem limitações nas adegas ou noutras infra-estruturas das quintas e dependendo da actividade proposta, há produtores que pedem inscrição prévia e que pedem um valor pela experiência — entre 5 euros (várias provas) e 80,75 euros (programa de vindimas na Aveleda). O melhor mesmo é conferir a lista na página da iniciativa, antes de se fazer à estrada.

Quem quiser fazer parte daquela que já é uma festa da região, e que abrange várias sub-regiões dos Verdes, tem de se deslocar até às quintas, mas, nota Dora Simões, pode "aproveitar para fazer uma visita ao campo" e passar "um dia seguramente diferente". E que "envolve as adegas, mas também infra-estruturas locais, nomeadamente alguns museus nas imediações".

Comecemos pelo Norte da região. Na Adega de Monção, há a oportunidade de visitar o museu histórico desta cooperativa (programa gratuito). Também em Monção, o Palácio da Brejoeira, espera os visitantes um património sem igual: é possível visitar o interior do palácio, os jardins, a adega antiga, o bosque, as vinhas e a capela de São Francisco (a partir de 5 euros).

Em Melgaço, há também experiências no produtor Quintas de Melgaço e na Quinta de Soalheiro, com esta a receber os visitantes para uma prova de sete vinhos diferentes na sua varanda com vista de 360 graus sobre o território (gratuito).

A um saltinho de Espanha, a quinta Edmun do Val é outro produtor aderente, em Valença do Minho. Promove uma prova dos seus vinhos com iguarias da gastronomia regional.

Em Barcelos, estará de portas abertas a Quinta do Tamariz. E em Penafiel a Quinta da Aveleda convida a participar nas vindimas, é a única de resto a integrar o seu programa de vindimas neste Dia de Portas Abertas. Participar nas vindimas custa os tais 80,75 euros, para prolongar o dia para lá das 16h, com um lanche na cozinha velha, um workshop de vinho e o concerto de vindimas são cobrados mais 34 euros (mas há a possibilidade de ir só à música, por 25,50 euros).

Em Amarante, no Monverde Wine Experience, da Quinta da Lixa, há um almoço brunch e descontos especiais para quem queira comprar vinho na loja do hotel. Provas a partir de 5 euros e o brunch 29 euros.

Na Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), oportunidade para visitar outra imóvel com história, uma casa senhorial edificada no século XVII, para além das provas (15 euros), claro. Ali ao lado, em Celorico de Basto, a Quinta da Raza convida a provar os seus vinhos (gratuitamente) num belíssimo terraço panorâmico de onde se descobrem as diferentes influências do seu terroir: dali vê-se a serra do Marão, o Parque Natural e a serra do Alvão, a correr lá em baixo o Tâmega e, ao longe, o Barroso — já agora, do lado oposto, nas costas do visitante ficam as serras de Fafe, Viso e Lameira, que nos protege as vinhas dos ventos do Atlântico. No mesmo concelho, adere a este dia especial também a Quinta de Santa Cristina.

A Quinta de Santa Teresa (A&D Wines), em Baião, propõe uma prova em torno da casta Avesso (Avessos jovens, com estágio e vinhos em que a variedade é utilizada em lote).

Mais próximo do Porto, aderem ao Dia de Portas Abertas a Quinta de Lourosa (Lousada), que propõe um piquenique na vinha com a enóloga Joana de Castro (45 euros), e a Quinta das Arcas (Valongo), com um passeio pela quinta em comboio turístico (5 euros).