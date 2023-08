Mais de metade dos europeus usa TV ligada à internet. Dispositivos com ligação à rede ganham espaço

Cidadãos com 16 a 74 anos com TV ligadas à internet já ultrapassam os 50%. Malta e Espanha entre os que mais aderiram, Bulgária no fundo da tabela. Privacidade entre as preocupações de quem resiste.

Já há mais europeus entre os 16 e os 74 anos a utilizar televisões com ligação à Internet do que pessoas na União Europeia (UE) que nunca as experimentaram. Os dados mais recentes do Eurostat, o gabinete de estatísticas da Comissão Europeia, dizem que a percentagem de cidadãos da UE com acesso a televisões ligadas à Internet cresceu nove pontos percentuais entre 2020 e 2022, atingindo assim os 52%.

Mais de um quarto da população nessa mesma faixa etária vai mais longe e já utiliza os chamados “objectos inteligentes”, como smartwatches (relógios digitais com monitor interactivo, muitas vezes associado a um telemóvel), pulseiras de fitness, auriculares com bluetooth, robôs aspiradores ou óculos de realidade virtual, por exemplo. A percentagem de utilizadores entre os 16 e os 74 anos subiu de 17% para 29% em dois anos.

São números que, para o Eurostat, “reflectem a importância crescente na vida moderna” dos aparelhos inteligentes ou com ligação à Internet. A maioria das pessoas que não utiliza este tipo de dispositivos, no entanto, explica que não sente necessidade de usufruir deles (41%) ou, então, que são demasiado caros (10%). Oito em cada 100 pessoas admitem não usar dispositivos deste tipo por estarem preocupadas com a privacidade e a protecção dos dados pessoais gerados por eles.

Malta é o país onde mais pessoas entre os 16 e os 74 anos utilizam televisões ligadas à Internet: são oito em cada dez, de acordo com o Eurostat. Seguem-se Espanha (69%), Suécia, Irlanda (68%) e Chipre (66%). A percentagem mais baixa registou-se na Bulgária, onde só três em cada 100 pessoas utilizam televisões com ligação à Internet. Destacam-se depois a Croácia (35%), Polónia (38%), Grécia (39%) e Roménia (40%).