Ouvir uma canção de embalar de Mozart aliviou a dor do teste do pezinho em recém-nascidos

Nível de dor dos bebés durante o teste do pezinho foi mais leve e passou mais depressa quando ouviam uma canção de embalar de Mozart. Cientistas sugerem fazer a mesma experiência com a voz dos pais.

Se o seu bebé chora com as picadas nas consultas, talvez a música possa ajudar. Um estudo publicado esta terça-feira sugere que ouvir uma canção de embalar do compositor austríaco Mozart durante o teste do pezinho — a análise que despista doenças como a fibrose cística ou o hipotiroidismo — pareceu reduzir a dor sentida pelos recém-nascidos quando foram submetidos à picada no calcanhar para a recolha de sangue.