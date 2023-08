Património: cultura integral, um valor de e para todos

As questões das políticas de património no nosso país são importantes de mais para que delas nos alheemos. Urge apelar a que uma sã discussão aberta no seio dos agentes do sector não esmoreça, apesar de um aparente unanimismo triunfalista por parte dos muitos que advogam a solução do MC, o que parece estar a desmotivar uma reflexão conjunta e mais do que nunca necessária.

